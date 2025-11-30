San Gregorio Magno inaugurato il nuovo micronido
Tempo di lettura: < 1 minuto È stato inaugurato questa mattina a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, il nuovo micronido comunale destinato ai bambini fino a 3 anni. La struttura, realizzata in Largo Sandro Pertini, sarà a servizio non solo delle famiglie di San Gregorio Magno ma anche degli utenti dei comuni limitrofi. Il micronido é affidato al Consorzio Sociale Agorà S10 e alla Cooperativa Città della Luna. Gli spazi, nuovi e luminosi, sono stati progettati per favorire attività educative e lo sviluppo delle autonomie. All’inaugurazione presenti il sindaco Nicola Padula e rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del Consorzio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Partecipazioni Lutto CARMELA ATTANASIO (S. Gregorio Magno) - facebook.com Vai su Facebook
San Gregorio Magno, inaugurato il nuovo micronido - È stato inaugurato questa mattina a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, il nuovo micronido comunale destinato ai bambini fino a 3 anni. Segnala ansa.it
San Gregorio Magno/ Oggi, 3 settembre 2024, si ricorda il grande Papa che inventò i famosi Canti gregoriani - Fu Papa e Dottore della Chiesa, inventore dei Canti gregoriani Il 3 settembre di tutti gli anni si celebra ... ilsussidiario.net scrive
San Gregorio Magno: il Santo celebrato il 12 marzo - San Gregorio Magno, noto anche come Gregorio I, è una figura di grande importanza nella storia della Chiesa cattolica. Riporta quotidiano.net