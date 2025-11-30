San Gregorio inaugurata la struttura che ospiterà il micronido

Questa mattina è stata inaugurata la nuova struttura in Largo S. Pertini che ospiterà il micronido di San Gregorio Magno dedicato ai bambini fino ai 3 anni. Il micronido, affidato al Consorzio Sociale Agorà s10 - Azienda Speciale Consortile e alla Cooperativa Città della Luna, ospiterà 15 bambini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

