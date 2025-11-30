San Giovanni allarme furti in casa Vadi | Più pattuglie e telecamere

di Massimo Bagiardi SAN GIOVANNI Il fenomeno dei furti all’interno delle abitazioni è più attuale che mai, nel corso delle ultime settimane in particolar modo sui social sono numerose le segnalazioni giunte da ogni parte della vallata valdarnese aretina che non sta risparmiando nessun comune e, tra questi, non poteva mancare San Giovanni con il sindaco Valentina Vadi che ne ha fatto riferimento venerdì mattina all’inizio del consiglio comunale rimarcando la propria volontà di poter aiutare ad arginare un problema che sta tenendo sotto scacco i suoi cittadini: "Mi segnalano, ha detto il primo cittadino, furti nelle zone del Ponte alle Forche, Oltrarno e altri quartieri della città e sarà impegno del Comune continuare a chiedere con forza un incremento stabile degli organici, considerandolo il presidio essenziale per garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

