San Giovanni allarme furti in casa Vadi | Più pattuglie e telecamere
di Massimo Bagiardi SAN GIOVANNI Il fenomeno dei furti all’interno delle abitazioni è più attuale che mai, nel corso delle ultime settimane in particolar modo sui social sono numerose le segnalazioni giunte da ogni parte della vallata valdarnese aretina che non sta risparmiando nessun comune e, tra questi, non poteva mancare San Giovanni con il sindaco Valentina Vadi che ne ha fatto riferimento venerdì mattina all’inizio del consiglio comunale rimarcando la propria volontà di poter aiutare ad arginare un problema che sta tenendo sotto scacco i suoi cittadini: "Mi segnalano, ha detto il primo cittadino, furti nelle zone del Ponte alle Forche, Oltrarno e altri quartieri della città e sarà impegno del Comune continuare a chiedere con forza un incremento stabile degli organici, considerandolo il presidio essenziale per garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
A lanciare l’allarme è Giovanni Caputo, presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, che richiama l’attenzione #gargano #caputo #Giovanni - facebook.com Vai su Facebook
Allarme questa mattina, venerdì 21 novembre, alle 9 all’istituto professionale Apolf di via San Giovanni Bosco 21, a Pavia. Sembra che alcuni studenti abbiano spruzzato dello spray al peperoncino in un corridoio (video) ift.tt/g9RtwQJ Vai su X
San Giovanni, allarme furti in casa. Vadi: "Più pattuglie e telecamere" - Sicurezza a rischio e segnalazioni a pioggia dai cittadini: l’amministrazione corre ai ripari. Come scrive lanazione.it
Furti notturni nelle scuole a San Giovanni Incarico Cervaro e Ceprano: rubati computer per migliaia di euro - Notte di effrazione e furto presso la scuola primaria e secondaria di primo grado “Salvo D’Acquisto” di San Giovanni Incarico. Come scrive ilmessaggero.it
“A Sesto San Giovanni furti, violenze, spaccio e degrado. Ora basta”: cittadini in piazza per chiedere più sicurezza - Più di 300 sestesi, soprattutto residenti del quartiere, hanno sfilato per le strade del Rondò. ilgiorno.it scrive