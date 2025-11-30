San Giorgio su Legnano, 30 novembre 2025 – A pochi mesi dalla firma di un accordo sulla fusione con altre aziende del settore già controllate dallo stesso gruppo, i 17 lavoratori della Emco Italia, tutti specializzati, si trovano nella condizione di scegliere se trasferirsi in Friuli o in Piemonte o se cercare un’altra collocazione. “La mazzata è stata improvvisa e ci ha sorpreso negativamente", affermano Vincenzo Di Blasi (Fiom Cgil) e Alessandro Russo (Fim Cisl). “Durante gli incontri precedenti ci era sempre stato detto che qualche problema esisteva in Austria, dove c’era stato anche un incendio in un magazzino, ma non in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Giorgio su Legnano, la Emco si trasferisce: 17 lavoratori con le spalle al muro