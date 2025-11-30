San Andrea | il Santo Celebrato il 30 Novembre in Tutto il Mondo

San Andrea: Una Vita di Fede. San Andrea è uno dei santi più venerati del cristianesimo, celebrato il 30 novembre in molte parti del mondo. Nato a Betsaida, un villaggio di pescatori sulla costa del Mar di Galilea, Andrea era il fratello di Pietro, uno dei dodici apostoli di Gesù. Prima di seguire Cristo, Andrea era discepolo di Giovanni Battista. La sua chiamata avvenne quando Giovanni indicò Gesù come l'Agnello di Dio, spingendo Andrea a seguirlo e a portare anche suo fratello Pietro a conoscere il Messia. Il Percorso verso la Santità. Il percorso di Andrea verso la santità è strettamente legato al suo ruolo di apostolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

