Continua a gestire egregiamente l’impegno sui due fronti il Samsunspor di Reis che in questo posticipo del quattordicesimo turno di Superlig turca affronta l’Alanyaspor di Joao Pereira. Percorso netto in Conference League e ottavi di finale ad un passo per i K?rm?z??im?ekler e nessuno si sarebbe aspettato di vederli a dicembre con una sola sconfitta tra campionato e coppa e ancora in piena . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Samsunspor-Alanyaspor (lunedì 01 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici