Salvatore P | a Viareggio varata l’ultima imbarcazione della famiglia Pappalardo di Cetara

Salernotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cetara la pesca non è solo un mestiere, ma è una lingua antica. Nasce il Salvatore P, una rivoluzione per la flotta cetarese e per tutto il Mediterraneo: ieri, nella struttura Arpeca in Darsena a Viareggio, è stata varata l’ultima imbarcazione della famiglia Pappalardo, costruita dal. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

salvatore p viareggio varataVarata a Viareggio la “Salvatore P”, una nave per la pesca al tonno di ultima generazione - Calata in mare presso le strutture di ARPECA e costruita da Mediterranea Ship Yard per l'armatore Pappalardo di Cetara (Salerno), è un simbolo di eccellenza della cantieristica viareggina ... noitv.it scrive

