Salute mentale Il grido di allarme | A Grosseto aiuti frammentari e carenti

GROSSETO La situazione dei servizi di salute mentale nella provincia di Grosseto preoccupa sempre di più famiglie e associazioni. A denunciarlo sono Simona Vasile Presidente Associazione Iron Mamme- Autismo Grosseto, Sara Restante Presidente AIPD Grosseto, Elena Chelotti Presidente Biglie Sciolte Follonica e Catuscia Forti Pollyanna Amiata che recentemente hanno incontrato il prefetto di Grosseto, la dottoressa Paola Berardino, per esporre con urgenza le criticità di un sistema che, a loro giudizio, non garantisce da anni una presa in carico adeguata. Al tavolo erano presenti anche la responsabile della Salute Mentale della Asl, Francesca Galli, la direttrice della Zona Distretto della Società della Salute, Tania Barbi, e l’assessore al sociale del Comune di Grosseto, Veronica Minacci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salute mentale. Il grido di allarme: "A Grosseto aiuti frammentari e carenti"

Contenuti che potrebbero interessarti

#Portogruaro – Inaugurato il nuovo Centro socio-riabilitativo per la salute mentale È stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo Centro socio-riabilitativo polivalente di Portogruaro, in viale Isonzo 88, una realtà pensata per sostenere persone con fragilità nell’am - facebook.com Vai su Facebook

Salute mentale. Il grido di allarme: "A Grosseto aiuti frammentari e carenti" - Quattro associazioni denunciano il ’muro di gomma’ che blocca molte famiglie. lanazione.it scrive

“Ansia, dipendenze, depressione, allarme per i giovani: la salute mentale è una priorità politica e sociale” - Al convegno dell’Intergruppo One Mental Health si è parlato di nuove strategie, tra inclusione sociale e diritto alla cura per affrontare un’emergenza che in Italia riguarda 16 milioni di persone e ha ... Si legge su adnkronos.com

Adolescenza a rischio, scatta l’allarme internazionale: l’Oms svela i fattori che alimentano la crisi della salute mentale - I fattori che alimentano la crisi della salute mentale: scatta l’allarme internazionale per gli adolescenti. blitzquotidiano.it scrive