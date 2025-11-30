Salto con gli sci | il vento cancella la domenica di Ruka
Niente competizione a Ruka nella Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2025-2026 quest’oggi. Le cattive condizioni di vento, infatti, hanno portato l’organizzazione a decidere di cancellare l’intera giornata, in cui non c’è stata possibilità di presentarsi al via. In sostanza, questa volta il meteo vince nei confronti dello sport. Sarebbero stati al via in 64. Tra questi, in casa Italia, Francesco Cecon, Alex Insam e Giovanni Bresadola, con quest’ultimo che stava ritrovando una buona condizione dopo delle primissime gare fondamentalmente di assestamento. Tant’è: si ritornerà in gara nella prima settimana di dicembre a Wisla, in Polonia. 🔗 Leggi su Oasport.it
