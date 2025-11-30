Salerno funzionario dell' Avvocatura dello Stato Anna Rita Valiante morta a 59 anni era sorella del prefetto di Ancona

Salerno in lutto per la scomparsa della sorella dell'ex sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante e Maurizio, prefetto di Ancona È morta a 59 anni Anna Rita Valiante, funzionario legale presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Salerno in lutto per la scomparsa della sorella dell'ex sinda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Salerno, funzionario dell'Avvocatura dello Stato Anna Rita Valiante morta a 59 anni, era sorella del prefetto di Ancona

