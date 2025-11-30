Salerno funzionario dell' Avvocatura dello Stato Anna Rita Valiante morta a 59 anni era sorella del prefetto di Ancona

Salerno in lutto per la scomparsa della sorella dell'ex sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante e Maurizio, prefetto di Ancona È morta a 59 anni Anna Rita Valiante, funzionario legale presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Salerno in lutto per la scomparsa della sorella dell'ex sinda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Salerno, funzionario dell'Avvocatura dello Stato Anna Rita Valiante morta a 59 anni, era sorella del prefetto di Ancona

Scopri altri approfondimenti

SALERNO PIANGE ANNA RITA VALIANTE, SCOMPARSA PREMATURAMENTE A 59 ANNI Salerno piange la prematura scomparsa di Anna Rita Valiante, 59 anni, funzionario legale, lavorava presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. La tragedi - facebook.com Vai su Facebook

Lutto a Salerno: scompare Anna Rita Valiante. La Redazione di ZON si stringe a Gianfranco e alla famiglia - Salerno si risveglia nel dolore per la scomparsa improvvisa di Anna Rita Valiante, 59 anni, stimata funzionaria legale dell’Avvocatura Distrettuale dello ... Da zon.it

Prova scritta il 15 Dicembre 2025 per il Concorso 32 Funzionari Avvocatura di Stato, Consiglio e TAR - Pubblicata la data della prova scritta del Concorso Avvocatura di Stato, Consiglio e TAR 2025 per Funzionari: sarà il 15 dicembre 2025. Da ticonsiglio.com

Avviamento a selezione per n. 1 Operatore presso Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno - Graduatoria definitiva ed elenco esclusi - Pubblicazione della graduatoria definitiva, revisionata rispetto alla provvisoria, ed elenco esclusi, relativi all'Avviamento a selezione, ai sensi dell’art 16 della Legge 56/87, presso ... regione.campania.it scrive