Salento l' imprenditore sfida il Comune | Strada trappola danno per l' azienda

L?imprenditore israeliano Uzi Cairo contro l?amministrazione comunale De Giorgi per il dissesto delle strade di Copertino che danneggiano aziende e commercio. Oggetto del contendere. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, l'imprenditore sfida il Comune: «Strada trappola, danno per l'azienda»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Omicidio di Vincenzo Grasso: l’imprenditore che non si piegò alla ’ndrangheta: La sera del 20 marzo 1989, Vincenzo “Cecè” Grasso, imprenditore di 51 anni titolare di una concessionaria di automobili a Locri, è stato assassinato mentre si trovava nella sua atti - facebook.com Vai su Facebook

Salento, furto da 200mila euro in casa di un imprenditore - Mentre l'abitazione era vuota, una banda di ladri ha messo a segno un maxi colpo portando via orologi, monili e contanti per un valore complessivo di circa ... Si legge su quotidianodipuglia.it