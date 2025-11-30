Sacrilegi e sesso nelle chiese boom di casi Gli esorcisti | Strategia precisa

L'Associazione internazionale degli esorcisti dopo l'ultimo atto di sacrilegio avvenuto in una chiesa di Ostia, sul litorale romano, lancia un allarme: ''Dal furto delle ostie consacrate al nefando sacrilegio di un luogo di culto, non c'è limite agli atti di blasfemia sempre più diffusi in Italia e all'estero: un disegno che sembra quasi organizzato e che, in ogni caso, è ispirato dal padre della menzogna, nemico di Dio e del genere umano''. Ripercorrendo i recenti casi avvenuti nel Belpaese ma pure all'estero gli esorcisti denunciano una ''precisa strategia'' dietro questi atti chiedendo lo stop a ''tanto abominio''. 🔗 Leggi su Iltempo.it

