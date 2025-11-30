Sabatini | Primo tempo stralunato di Modric Bartesaghi promette di …

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del Milan per 1-0 contro la Lazio. Ecco il parere su Modric, Bartesaghi e non solo dal suo pezzo analisi per calciomercato.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sabatini: “Primo tempo stralunato di Modric. Bartesaghi promette di …”

Scopri altri approfondimenti

Primo giorno a Bianco d’Autore – Venarotta ci accoglie nel cuore del tartufo bianco Oggi è iniziato il blog tour dedicato a Bianco d’Autore in un viaggio sensoriale alla scoperta del suo territorio e delle sue eccellenze. Abbiamo esplorato il borgo e i luoghi circo - facebook.com Vai su Facebook

Chivu vs Inzaghi accende lo scontro a Pressing Sabatini: "Resta la sensazione che l'Inter l'anno scorso abbia buttato il campionato e non c'è niente di male a dirlo" Trevisani: "L'ha buttato per fare la finale di Champions non è che l'ha buttato perché pioveva" S Vai su X

Sabatini non si nasconde su Spalletti: «Mi aspettavo riuscisse a risolvere prima i problemi della Juve. Scudetto? Bisogna dire una cosa» - 5 sulla fiducia, la rosa ha difetti figli del mercato e lo Scudetto ora pare un obiettivo difficile È tempo di primi bilanci in casa Juventus. Riporta juventusnews24.com