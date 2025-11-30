Russia la guerra prima di tutto | 170 miliardi di dollari per la spesa militare il 38% del bilancio

Roma, 30 novembre 2025 – Il bilancio federale russo per il 2026, firmato venerdì da Vladimir Putin, segna un record storico in termini di spesa per la difesa. Con un deciso incremento rispetto al passato, la percentuale destinata al settore militare e alla sicurezza nazionale raggiunge oggi il 38% del totale. Si tratta della cifra più alta registrata dalla fine dell'Unione Sovietica, a testimonianza della crescente centralità della guerra in Ucraina nell'agenda politica ed economica della Russia. Secondo quanto riportato dall'agenzia Tass e confermato dai media ucraini, il governo di Mosca ha deciso di stanziare per il settore militare ben 12,93 trilioni di rubli (circa 166,8 miliardi di dollari ), pari a quasi il 30% del bilancio totale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russia, la guerra prima di tutto: 170 miliardi di dollari per la spesa militare (il 38% del bilancio)

