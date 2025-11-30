Russi attaccano Vyshgorod | morto bimbo

0.59 Attaccata con droni dai russi la città di Vyshgorod, nella regione di Kiev, provocando almeno un morto e 11 feriti, tra cui un bambino. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione regionale Mykola Kalashnyk tramite Telegram. L'attacco ha causato incendi in un palazzo residenziale e in un'azienda, con una casa privata distrutta.Sei persone sono state ricoverate in ospedale e le operazioni di evacuazione e spegnimento dell'incendio sono in corso. I feriti potrebbero aumentare nelle prossime ore come ha sottolineato Kalashnyk. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

