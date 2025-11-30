Rugby Seven maschile | a Dubai la Nuova Zelanda parte col botto
Si è conclusa a Dubai la prima tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo maschile vince la Nuova Zelanda – bissando il trionfo in campo femminile. E come per le donne, anche gli uomini trionfano contro l’Australia. Nella prima fase del torneo a spiccare è stata la Nuova Zelanda, unica formazione a chiudere a punteggio pieno nel girone B, precedendo l’Australia – ferma a due vittorie – poi Gran Bretagna e Spagna. Nel girone A, invece, ha chiuso in vetta la Francia, con due successi, a pari punti con le Fiji, mentre alle loro spalle deludono l’Argentina – terza – e il Sudafrica. 🔗 Leggi su Oasport.it
