Rugby Seven maschile | a Dubai la Nuova Zelanda parte col botto

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa a Dubai la prima tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo maschile vince la Nuova Zelanda – bissando il trionfo in campo femminile. E come per le donne, anche gli uomini trionfano contro l’Australia. Nella prima fase del torneo a spiccare è stata la Nuova Zelanda, unica formazione a chiudere a punteggio pieno nel girone B, precedendo l’Australia – ferma a due vittorie – poi Gran Bretagna e Spagna. Nel girone A, invece, ha chiuso in vetta la Francia, con due successi, a pari punti con le Fiji, mentre alle loro spalle deludono l’Argentina – terza – e il Sudafrica. 🔗 Leggi su Oasport.it

rugby seven maschile a dubai la nuova zelanda parte col botto

© Oasport.it - Rugby Seven maschile: a Dubai la Nuova Zelanda parte col botto

News recenti che potrebbero piacerti

rugby seven maschile dubaiRugby Seven maschile: a Dubai la Nuova Zelanda parte col botto - Si è conclusa a Dubai la prima tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo maschile vince la Nuova Zelanda - Secondo oasport.it

rugby seven maschile dubaiRugby Seven femminile: a Dubai trionfa la Nuova Zelanda - Si è conclusa a Dubai la prima tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo femminile a trionfare è la Nuova Zelanda, che domina ... Da oasport.it

Nazionale Seven di rugby, tra gli azzurri convocato l’aquilano Alessandro Ciofani - L’AQUILA – L’aquilano Alessandro Ciofani, cresciuto rugbisticamente nelle file della Polisportiva L’Aquila Rugby, è stato convocato al raduno della Nazionale Seven maschile, in vista dell’imminente ... Lo riporta laquilablog.it

Cerca Video su questo argomento: Rugby Seven Maschile Dubai