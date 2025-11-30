Rugby femminile | in Serie A Elite Milano espugna Torino

La quarta giornata della Serie A Elite Femminile conferma gli equilibri emersi in avvio di stagione, tra risultati netti e conferme in vetta. A prendersi la scena è ancora il Villorba, che sul campo della Capitolina deve rimontare un primo tempo complicato — chiuso sotto 12-10 — prima di far valere la propria superiorità nella ripresa e conquistare un prezioso 12-32 che mantiene le campionesse d’Italia in testa alla classifica. Alle loro spalle resiste il passo di una Valsugana sempre più solida, protagonista di un rotondo 8-68 in casa della Benetton, che consente alle padovane di blindare il secondo posto e restare incollate al treno di vertice. 🔗 Leggi su Oasport.it

