Rugby a 7 l’Italia maschile prenderà parte al SVNS 3 | il possibile cammino degli azzurri verso i Mondiali

Il 2026 sarà un anno importante per il rugby a 7 italiano, per quanto concerne la Nazionale maschile: gli azzurri, infatti, già a gennaio prenderanno parte alla SVNS 3, la terza divisione del seven mondiale, con la possibilità di salire in cadetteria, il SVNS 2, e sognare la partecipazione ai Mondiali. Sono state rese note, infatti, sedi e date della stagione appena iniziata con le SVNS Series: l’ Italia maschile giocherà il SVNS 3 nel fine settimana del 17 e 18 gennaio 2026 a Dubai. Un’unica tappa promuoverà le prime due classificate al SVNS 2. Nel torneo maschile saranno al via Belgio, Canada, Colombia, Hong Kong Cina, Italia, Madagascar, Samoa e Tonga, mentre tra le donne sono qualificate Argentina, Colombia, Cechia, Messico, Polonia, Samoa, Sudafrica e Thailandia: le prime due avranno accesso al SVNS 2, mentre le altre dovranno ripartire dalle divisioni continentali. 🔗 Leggi su Oasport.it

