Rugby a 7 l’Italia maschile prenderà parte al SVNS 3 | il possibile cammino degli azzurri verso i Mondiali
Il 2026 sarà un anno importante per il rugby a 7 italiano, per quanto concerne la Nazionale maschile: gli azzurri, infatti, già a gennaio prenderanno parte alla SVNS 3, la terza divisione del seven mondiale, con la possibilità di salire in cadetteria, il SVNS 2, e sognare la partecipazione ai Mondiali. Sono state rese note, infatti, sedi e date della stagione appena iniziata con le SVNS Series: l’ Italia maschile giocherà il SVNS 3 nel fine settimana del 17 e 18 gennaio 2026 a Dubai. Un’unica tappa promuoverà le prime due classificate al SVNS 2. Nel torneo maschile saranno al via Belgio, Canada, Colombia, Hong Kong Cina, Italia, Madagascar, Samoa e Tonga, mentre tra le donne sono qualificate Argentina, Colombia, Cechia, Messico, Polonia, Samoa, Sudafrica e Thailandia: le prime due avranno accesso al SVNS 2, mentre le altre dovranno ripartire dalle divisioni continentali. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Mogliano Veneto Rugby Coppa Italia STARTING XV I titolari scelti per la partita di Sabato alle 14.30 contro il Petrarca Rugby Impianti Memo Geremia di Padova #MoglianoVenetoRugby #ForzaMogliano #CuoreSudorePassione #Coppa Italia l - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia Rugby Viadana 1970 #RugbyRovigoDelta Recupero I giornata #CoppaItalia venerdì 28 novembre - ore 19.00 ? Stadio Zaffanella - Viadana Forza Rovigo ? #ForzaRovigo #DaiRovigoDai #FamigliaRossoblù #QuestaèRovigo Vai su X
Rugby Seven maschile: a Dubai la Nuova Zelanda parte col botto - Si è conclusa a Dubai la prima tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo maschile vince la Nuova Zelanda - Si legge su oasport.it
Rugby a 7, la Francia ai piedi di Dupont: il primo oro bleu a Parigi è ovale - PARIGI — Il primo oro della Francia è di forma ovale e ha tutto il sapore di una bella scoperta. Secondo repubblica.it