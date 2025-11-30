Rugani scrive a Locatelli messaggio che scalda i tifosi dopo Juve Cagliari | Al 93? mi hai emozionato – FOTO

Rugani celebra le 200 presenze di Locatelli. Un traguardo fondamentale, con il difensore emozionato per l’episodio avvenuto al 93? minuto. Manuel Locatelli ha tagliato un traguardo significativo con la maglia della Juventus: le 200 presenze in bianconero. Tra i tantissimi messaggi di congratulazioni ricevuti, uno in particolare ha catturato l’attenzione, quello del compagno di squadra e amico Daniele Rugani. Rugani ha voluto far sentire il suo affetto attraverso un commento sul post Instagram di Locatelli L’episodio a cui Rugani fa riferimento è un momento cruciale della recente vittoria contro il Cagliari (2-1), un istante di grande tensione che ha evidentemente coinvolto emotivamente l’intera panchina bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani scrive a Locatelli, messaggio che scalda i tifosi dopo Juve Cagliari: «Al 93? mi hai emozionato» – FOTO

