Rubio | Vogliamo creare la strada per un' Ucraina sovrana | Due morti e sette feriti negli ultimi attacchi russi nel Kherson

Tgcom24.mediaset.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo russo stanzia 12,93 trilioni di rubli (166,8 miliardi di dollari) per l'esercito e l'acquisto di armi: si tratterebbe della spesa militare più elevata dai tempi dell'Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

