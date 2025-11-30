Rubio | Vogliamo creare la strada per un' Ucraina sovrana | Due morti e sette feriti negli ultimi attacchi russi nel Kherson
Il governo russo stanzia 12,93 trilioni di rubli (166,8 miliardi di dollari) per l'esercito e l'acquisto di armi: si tratterebbe della spesa militare più elevata dai tempi dell'Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Rubio ha confermato che la scadenza del 27 novembre è «fluida». Il segretario di Stato americano: «Vogliamo che sia presto, perché le persone stanno morendo» - facebook.com Vai su Facebook
Guerra, al via i colloqui tra gli Usa e Kiev a Miami. Rubio: «Creare la strada per Ucraina sovrana» - Il presidente russo Vladimir Putin riceverà l'inviato speciale americano Steve Witkoff a Mosca «prima della sua missione in India» in programma il 4 e 5 dicembre. ilmattino.it scrive
Rubio a Lavrov, dialogo in buona fede con Kiev unica strada - Lo ha detto il segretario di stato Marco Rubio al ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, secondo quanto riportato dai media americani. Scrive ansa.it