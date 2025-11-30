Rubio e i negoziati per la pace in Florida | Ucraina libera e sovrana Ma Putin si riarma in stile Urss

Roma, 30 novembre 2025 – L’Ucraina ci riprova. La delegazione di Kiev è a Miami per incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio, l’inviato speciale del presidente Trump, Steve Witkof f e il genero di Trump, Jared Kushner, in colloqui definiti da una fonte alla Cnn “tosti ma molto costruttivi”. Intanto, Witkoff vedrà il presidente russo Vladimir Putin entro il 4 dicembre, prima della sua partenza per l’India. La strada resta tutta in salita: se nel Paese invaso le armate russe continuano ad avanzare, seppure più lentamente di quanto vorrebbe far credere Mosca, la popolazione si prepara a un inverno durissimo, con la capacità elettrica ridotta dell’80% dopo i bombardamenti russi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rubio e i negoziati per la pace in Florida: “Ucraina libera e sovrana”. Ma Putin si riarma in stile Urss

