Rubata nel cimitero ritrovata da un rigattiere di Malta | restituita a Lecce la statua della Madonna Addolorata

LECCE – Trafugata ella scorsa primavera dal cimitero di Lecce, viene rintracciata dai carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale nel locale di un rigattiere di Malta: fa ritorno a Lecce una pregiata statua della Madonna dell’Addolorata. Dopo mesi di ricerche, controlli in banche dati. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

