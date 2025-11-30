Rubata nel cimitero ritrovata da un rigattiere di Malta | restituita a Lecce la statua della Madonna Addolorata

Lecceprima.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Trafugata ella scorsa primavera dal cimitero di Lecce, viene rintracciata dai carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale nel locale di un rigattiere di Malta: fa ritorno a Lecce una pregiata statua della Madonna dell’Addolorata. Dopo mesi di ricerche, controlli in banche dati. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Rubata nel cimitero, ritrovata da un rigattiere di Malta: restituita a Lecce la statua della Madonna Addolorata - I carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale hanno riportato in città l’opera trafugata a marzo scorso, dalla cappella cimiteriale in città ... Scrive lecceprima.it

Salento, Madonna rubata al cimitero e trovata a Malta. Quattro indagati tra Lecce e Brindisi - Ci sono quattro indagati per il furto della statua della Madonna addolorata trafugata al cimitero. Da quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Rubata Cimitero Ritrovata Rigattiere