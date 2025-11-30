L’ex ministro: «In Transatlantico se ne parla, il momento della riforma è questo». Chi frequenta il cosiddetto Transatlantico, ovvero il lungo corridoio che dà accesso all’aula di Montecitorio, sa bene che in quell’area off limits, dal cortile alla buvette, passando dai divanetti della galleria dei presidenti, se ne dicono di cotte e di crude. Quel posto assomiglia a un mercato di quartiere dove, seduti sulle poltrone color rosso fegato, davanti a un caffè o fumando una sigaretta, parlamentari e giornalisti adorano scambiarsi battute, indiscrezioni e pettegolezzi. Alcuni veri, altri verosimili. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Rotondi incassa, però rilancia: «È una banalità, lo sanno tutti»