rotary nuovo direttivo paolo borghetti presidente per il 2027

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea dei soci del Rotary club Cesena, composta da 97 membri, ha approvato il bilancio consuntivo 20242025 e preventivo 20252026. Nell’occasione la presidente in carica, Ombretta Sternini, ha illustrato gli impegni in calendario da qui fino al suo passaggio delle consegne al prossimo presidente, previsto come da tradizione al prossimo giugno. Tra cultura e solidarietà anche i temi su cui saranno chiamati a confrontarsi i relatori delle conviviali già in programma, ma non mancano attività di scambio di amicizia tra i soci attraverso viaggi e soggiorni in alcune città italiane che offrono spunti di conoscenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

