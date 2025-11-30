Rosa chemical e l ex fidanzata del concorrente di ballando con le stelle chi sono

Rosa Chemical e la sua storia sentimentale con Linda Stabilini. Il cantante noto come Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, ha affrontato numerosi momenti di difficoltà personale dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2023. La sua notorietà è stata amplificata da un episodio molto discusso, ovvero un bacio con Fedez sul palco. Successivamente, ha condiviso pubblicamente il suo percorso di lotta contro la depressione, anche attraverso la partecipazione a Ballando con le Stelle. Recentemente, la sua vita sentimentale è tornata sotto i riflettori, in particolare la relazione più recente con una influencer molto seguita, Linda Stabilini. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Rosa chemical e l ex fidanzata del concorrente di ballando con le stelle chi sono

Altri contenuti sullo stesso argomento

Barbara D'Urso, Martina Colombari, Filippo Magnini, Fabio Fognini e Rosa Chemical sono gli altri semifinalisti. Eliminato Paolo Belli, che sabato prossimo parteciperà al ripescaggio - facebook.com Vai su Facebook

Barbara D'Urso, Martina Colombari, Filippo Magnini, Fabio Fognini e Rosa Chemical sono gli altri semifinalisti. Eliminato Paolo Belli, che sabato prossimo parteciperà al ripescaggio Vai su X

Rosa Chemical ha la fidanzata?/ Rumors su Erica Martinelli, poi un paio di indizi social - Rosa Chemical è uno dei concorrenti della trasmissione Ballando con le Stelle. Da ilsussidiario.net

Rosa Chemical e la depressione post Sanremo: il successo arrivato in fretta, l'ansia e i disturbi alimentari, questa sera a Ballando con le Stelle - Un disturbo che è emerso dopo Sanremo e la difficoltà di gestire la fama. Scrive ilmessaggero.it

Rosa Chemical chi è: ha una fidanzata?/ Rapporto con la mamma: insieme hanno aperto una spa per piedi - Le storie passate e il feeling con la sua ballerina Erica Martinelli. Da ilsussidiario.net