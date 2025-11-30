Romano su un obiettivo nerazzurro | Ederson non rinnova con l’Atalanta tema caldo per Inter e big

Inter News 24 Romano, noto giornalista sportivo, ha svelato le mosse del centrocampista e i motivi che hanno bloccato l’operazione in estate! Le parole. Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta, dopo le recenti dichiarazioni del suo agente. Secondo il giornalista, l’assist al mercato è chiaro: «L’agente di Ederson ha parlato e ha detto che oggi possono bastare 30-40 milioni, lanciando un messaggio al mercato. Ederson non rinnova con l’Atalanta, scade nel 2027 ed è un tema da tenere d’occhio». Romano spiega che il club di Ivan Juric non ha intenzione di stravolgere la rosa a gennaio: «Samardzic è un giocatore da monitorare, ma l’Atalanta non ha voglia di smobilitare». 🔗 Leggi su Internews24.com

