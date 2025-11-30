Romano rivela | Questo Leao sta piacendo tantissimo all’interno del Milan E il rinnovo …

Pianetamilan.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il gol di Leao durante Milan-Lazio, Fabrizio Romano ha parlato di come viene valutato il portoghese. Prestazioni positive e un rinnovo possibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

romano rivela questo leao sta piacendo tantissimo all8217interno del milan e il rinnovo 8230

© Pianetamilan.it - Romano rivela: “Questo Leao sta piacendo tantissimo all’interno del Milan. E il rinnovo …”

Scopri altri approfondimenti

Nuova mappa digitale rivela che l’Impero romano aveva 300 mila km di strade - e, consultabile online da tutti Roma, 7 novembre 2025 – Magari non tutte portavano proprio ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Romano Rivela Leao Sta