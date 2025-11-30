Romagna finalmente si riparte Dopo la sosta arriva il Tarvisium
Dopo la lunga pausa di novembre, il campionato di rugby di serie A riparte dalla quarta giornata, che vedrà il Romagna impegnato allo Stadio del Rugby di Cesena nella prova con il Ruggers Tarvisium. Le tre settimane di riposo hanno dato la possibilità alla squadra di ricaricarsi dopo l’intenso avvio di stagione: dopo il passo falso nell’esordio con il Valpolicella, i Galletti si sono subito ripresi, centrando una doppia vittoria in terra veneta con Feltre e Casale. Riprendere da dove si era lasciato è dunque l’obiettivo per questo ritorno sul campo di casa, prima delle tre prove in programma in questo ultimo scorcio del 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Romagna Rfc, si riparte. Rovina: "Diremo la nostra" - E’ iniziata la nuova stagione rugbistica del Romagna Rfc, che in settimana ha ripreso gli allenamenti avviando così la preparazione ai nuovi campionati di serie A sia maschile che femminile. Segnala ilrestodelcarlino.it