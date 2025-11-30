romagna finalmente si riparte dopo la sosta arriva il tarvisium

Dopo la lunga pausa di novembre, il campionato di rugby di serie A riparte dalla quarta giornata, che vedrà il Romagna impegnato allo Stadio del Rugby di Cesena nella prova con il Ruggers Tarvisium. Le tre settimane di riposo hanno dato la possibilità alla squadra di ricaricarsi dopo l’intenso avvio di stagione: dopo il passo falso nell’esordio con il Valpolicella, i Galletti si sono subito ripresi, centrando una doppia vittoria in terra veneta con Feltre e Casale. Riprendere da dove si era lasciato è dunque l’obiettivo per questo ritorno sul campo di casa, prima delle tre prove in programma in questo ultimo scorcio del 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

