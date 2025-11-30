Roma stop al turismo mordi e fuggi | verso una riforma strutturale
Roma sembra inghiottita dal suo stesso mito. Negli ultimi anni la Capitale è stata travolta da un overtourism sempre più aggressivo: fiumi di visitatori che restano in città per pochi giorni, spesso poche ore, riducendo il centro storico a un grande museo gratuito all’aperto. Un afflusso imponente che però ha un costo per i romani non indifferente: finisce per alimentare, più che risolvere, il nodo degli affitti brevi, argomento al centro anche della manovra finanziaria attualmente in discussione; mentre i turisti mordi e fuggi invadono Roma, i residenti del centro storico continuano ad andare via a causa, soprattutto, di costi eccessivi e problemi significativi legati alla mobilità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
