Roma parla Massara | Il lavoro di Gasperini è grandioso e anche se siamo all’inizio si vede la sua impronta Su Allegri…

Calcionews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, le dichiarazioni di Massara nel pre gara: «Il lavoro di Gasperini è grandioso, si vede la sua impronta. Su Allegri.» Le parole di Frederic Massara hanno fatto da cornice al pre partita di Roma-Napoli, valido per la 13ª giornata di Serie A. La sfida arriva in un momento cruciale per i giallorossi di Gian . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma parla massara il lavoro di gasperini 232 grandioso e anche se siamo all8217inizio si vede la sua impronta su allegri8230

© Calcionews24.com - Roma, parla Massara: «Il lavoro di Gasperini è grandioso e anche se siamo all’inizio si vede la sua impronta. Su Allegri…»

News recenti che potrebbero piacerti

roma parla massara lavoroRoma, parla Massara: «Il lavoro di Gasperini è grandioso e anche se siamo all’inizio si vede la sua impronta. Su Allegri…» - Roma, le dichiarazioni di Massara nel pre gara: «Il lavoro di Gasperini è grandioso, si vede la sua impronta. Lo riporta calcionews24.com

roma parla massara lavoroRoma, Massara a DAZN: "Lavoro di Gasp grandioso! Gara per verificare a che punto siamo contro una grande" - Frederic Massara, ds della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN durante il pre- Segnala tuttonapoli.net

roma parla massara lavoroDAZN - Roma, Massara: "Il Napoli è una sempre una squadra temibile, per noi sarà un'ottima occasione per capire a che punto siamo" - Riccardo Massara, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match contro il Napoli. Lo riporta napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Parla Massara Lavoro