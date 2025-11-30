Roma Nela | Col Napoli gara non decisiva La squadra ha capito le richieste di Gasperini

L’attesa dei giorni scorsi sta per terminare e lo Stadio Olimpico si appresta ad ospitare il big match tra Roma e Napoli, in programma questa sera, alle ore 20.45. Riguardo la sfida ha detto la sua l’ex giallorosso Sebino Nela, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero: “Una grande partita tra due grandi allenatori. Non credo sarà decisiva per la corsa allo scudetto, ma darà una consapevolezza a chi vince “. Nela: “Svilar è cresciuto tantissimo”. Riguardo a come si possa snodare tecnicamente il match: “Gasperini punta sugli esterni, Conte gioca in maniera diversa: punta sullo spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Nela: “Col Napoli gara non decisiva. La squadra ha capito le richieste di Gasperini”

