Mentre è in corso il big match di giornata tra la Roma e il Napoli, qualcosa è già accaduto all’esterno dello stadio Olimpico. Fortunatamente nessuno scontro, con i tifosi che non hanno registrato alcun battibecco prima di entrare all’interno dell’impianto. Qualcosa però è accaduto ugualmente e ha avuto come protagonisti i tifosi della Roma, che hanno attaccato Napoli e i napoletani. Roma-Napoli, striscione giallorosso che inneggia al Vesuvio. I tifosi della Roma si sono resti protagonisti di un qualcosa assolutamente da condannare e da cui vanno prese le distanze. Durante il pre-partita della sfida tra Roma e Napoli, i tifosi giallorossi hanno esposto uno striscione che inneggia al Vesuvio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Roma-Napoli, striscione shock dei tifosi giallorossi: l’attacco è vergognoso