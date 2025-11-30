Roma-Napoli proteste per il fallo di Rrahmani Marelli | Tocca il pallone prima

Il Napoli batte la Roma con il gol di Neres al minuto 36?. In occasione della rete del Napoli ci sono state le proteste della Roma per un presunto fallo di Rrahmani su Konè in avvio dell’azione del gol, che Massa non ravvede Moviola Roma-Napoli gol Neres. L’ex arbitro ed esperto di Dazn, Luca Marelli ha commentato: «Il contatto c’è stato ma bisogna considerare che Rrahmani è intervenuto con la punta del piede sul pallone. Il contatto c’è stato, ma tocca il pallone prima. Massa è in posizione perfetta per vedere, questa è una valutazione che rimane di campo. Rrahmani tocca il pallone con la punta del piede destro, il contatto successivo resta un contatto di gioco» Questo è uno schifo totale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Roma-Napoli, proteste per il fallo di Rrahmani. Marelli: «Tocca il pallone prima»

Approfondisci con queste news

Serie A, Roma-Napoli 0-1: aggancio dei partenopei al Milan in vetta alla classifica Atalanta-Fiorentina 2-0: crisi nera per la Viola Tutti gli aggiornamenti su http://Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-ag - facebook.com Vai su Facebook

Questa sera c’è #RomaNapoli Vai su X

Perché l’arbitro Massa ha convalidato il gol di Neres in Roma-Napoli tra le proteste giallorosse - Il gol del vantaggio del Napoli contro la Roma segnato da David Neres è stato contestato dai calciatori giallorossi, che hanno invocato un precedente ... fanpage.it scrive

Roma-Napoli, contatto Beukema-Koné: era fallo prima del gol di Neres? - Al limite dell'area del Napoli infatti, il difensore olandese è intervenuto duramente sul centrocampista francese, con la sua scivolata che ha travolto l'avversario ed è la valsa la riconquista del ... Da msn.com

Roma-Napoli. Fallo su Kone prima del goal di Neres? La risposta di Marelli - La spiegazione dell'esperto arbitrale sul contatto precedente il goal del vantaggio del Napoli. Segnala ilbianconero.com