Roma-Napoli | probabili formazioni ed altro

SERIE A – Il Napoli è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (6V, 4N); fa eccezione nel periodo un 2-0 a favore dei giallorossi datato 23 dicembre 2023 deciso dalle reti di Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku, con José Mourinho in panchina. Eurosport.it riporta: Roma-Napoli, match valido per la 13ª giornata di Serie A 202526, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 30 novembre alle ore 20:45. Roma – Napoli: probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini Squalificati: nessuno Indisponibili: Angelino, Dovbyk, NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Politano, Hojlund, Neres. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Roma-Napoli: probabili formazioni ed altro

