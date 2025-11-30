Roma-Napoli probabili formazioni | c’è Koné Baldanzi insidia Dybala

Roma-Napoli torna a essere una sfida d’alta quota. La squadra di Gasperini arriva da quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, e un successo sui partenopei significherebbe ribadire il primato e mandare un messaggio fortissimo alla Serie A. Le due formazioni sono separate da soli due punti: Roma 27, Napoli 25. La grande sorpresa della stagione è proprio la Roma in vetta dopo 12 giornate, capace di accumulare 27 punti e lasciarsi alle spalle tutte le avversarie più quotate. Considerando l’intero 2025, i numeri sono ancora più impressionanti: 76 punti in 32 partite, frutto di 24 vittorie, 4 pareggi e appena 4 sconfitte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Napoli, probabili formazioni: c’è Koné, Baldanzi insidia Dybala

Contenuti che potrebbero interessarti

? Probabili formazioni di #Roma e #Napoli, le due squadre si affrontano per la 13esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. - facebook.com Vai su Facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Napoli Vai su X

Roma-Napoli live dalle 20.45, probabili formazioni e ultime notizie: sfida al vertice all'Olimpico - La partita più attesa di questa giornata di Serie A: da una parte la nuova Roma di Gasperini che ha eliminato gli scetticismi iniziali e nonostante le difficoltà nel ... ilmattino.it scrive

Roma-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Napoli è la partita clou della 13ª giornata di Serie A: si gioca oggi alle 20:45 e sarà visibile in diretta tv e in streaming solo su DAZN ... Scrive fanpage.it

Roma-Napoli, probabili formazioni: la missione primo posto di Conte - Prima della partenza verso Roma, era chiaro che qualcosa fosse diverso. Da ilmattino.it