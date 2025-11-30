Roma-Napoli partirà dalla panchina | la mossa sorprende tutti

Manca poco al fischio di inizio del match tra Roma e Napoli, ma i dubbi di formazioni non sono del tutto risolti. Bisognerà attendere ancora un po’ per le ufficiali, ma intanto ‘Il Messaggero’ svela una possibile esclusione a sorpresa nell’attacco di Gasperini. Ferguson dovrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto a Paulo Dybala. Gasperini non cambia l’attacco: Ferguson ancora fuori. Il numero ventuno argentino è tornato dall’infortunio e ha giocato da titolare in Europa League. Tuttavia, ai tifosi non è sembrato ancora al top della condizione. Giampiero Gasperini, però, ha deciso di schierarlo comunque dall’inizio contro il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

