Roma-Napoli occhio a Gasperini | il tecnico giallorosso pronto alla clamorosa decisione

Giornata di big match per il Napoli di Antonio Conte. Stasera i partenopei scenderanno in campo all’Olimpico contro la Roma, in quella che è a tutti gli effetti una sfida Scudetto. Si tratta senza dubbio di uno dei derby del Sole più importante degli ultimi anni: in palio c’è la vetta del campionato. Entrambe le squadre vanno a caccia dei tre punti, con i padroni di casa pronti a tutti per proteggere il primo posto. In vista della super sfida Gian Piero Gasperini potrebbe sorprendere tutti. Roma-Napoli, la tentazione di Gasperini: Baldanzi al posto di Dybala. Nel corso della sua carriera Gasperini ha dimostrato di non avere troppa paura a prendere decisioni controverse. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Roma-Napoli, occhio a Gasperini: il tecnico giallorosso pronto alla clamorosa decisione

Altre letture consigliate

Il Milan negli scontri diretti 1-0 Bologna ? 2-1 Napoli ? 0-0 Juventus 1-1 Atalanta 1-0 Roma ? 0-1 Inter ? 1-0 Lazio ? Al ritorno più gare in trasferta ma la marcia è netta Vai su X

? Probabili formazioni di #Roma e #Napoli, le due squadre si affrontano per la 13esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Napoli live dalle 20.45, probabili formazioni e ultime notizie: sfida al vertice all'Olimpico - La partita più attesa di questa giornata di Serie A: da una parte la nuova Roma di Gasperini che ha eliminato gli scetticismi iniziali e nonostante le difficoltà nel ... Da ilmattino.it

Probabili formazioni Roma Napoli/ Quote: Politano o Lang? (Serie A, oggi 30 novembre 2025) - Probabili formazioni Roma Napoli, oggi 30 novembre 2025, quote e ultime notizie su moduli e titolari per Gasperini e Conte nel big- Lo riporta ilsussidiario.net

Roma-Napoli, Hojlund ritrova Gasperini e cerca il gol per Conte - Si riabbracceranno, come fanno due che hanno stima e gratitudine. Secondo ilmattino.it