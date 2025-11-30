Roma-Napoli non valeva lo scudetto dal 1989 quell’anno poi vinse il Napoli Repubblica
Roma-Napoli sfida scudetto è una novità dal Puno di vista della tradizione calcistica. Ne scrivono sia Gazzetta sia Repubblica. Scrive la Gazzetta con Sebastiano Vernazza: Quello che una volta era il derby del Sole è diventato una partita per lo scudetto. Non c’è mai stato un testa a testa per il titolo tra Roma e Napoli fino alle ultime giornate. Al massimo Roma e Napoli si sono incrociate ad alta quota in fasi intermedie, con il campionato vinto poi da altri: successe nel 1981, con la Juve campione. Oggi si gioca il 13° turno e non era mai successo che prima delle quindicesima le due squadre si affrontassero con tanti punti, 27 la Roma e 25 il Napoli, per un totale di 52. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
? Probabili formazioni di #Roma e #Napoli, le due squadre si affrontano per la 13esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Napoli Vai su X
Roma-Napoli, all'Olimpico la sfida scudetto tra Gasperini e Conte: le formazioni e dove vederla in tv - La Roma stasera contro il Napoli dovrà difendere il fortino di un primato ... Secondo leggo.it
Roma e Napoli, 36 anni dopo uno scudetto sull’Autosole - Gasperini deve difendere la vetta dall’assalto di Conte, due tecnici che stravolgono la geografia del campionato ... Scrive repubblica.it
Roma-Napoli, tutto sulla sfida-scudetto: formazioni, analisi tattica, statistiche e guida completa alla diretta - La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, con collegamento dalle 20:30. Come scrive gonfialarete.com