Roma-Napoli sfida scudetto è una novità dal Puno di vista della tradizione calcistica. Ne scrivono sia Gazzetta sia Repubblica. Scrive la Gazzetta con Sebastiano Vernazza: Quello che una volta era il derby del Sole è diventato una partita per lo scudetto. Non c’è mai stato un testa a testa per il titolo tra Roma e Napoli fino alle ultime giornate. Al massimo Roma e Napoli si sono incrociate ad alta quota in fasi intermedie, con il campionato vinto poi da altri: successe nel 1981, con la Juve campione. Oggi si gioca il 13° turno e non era mai successo che prima delle quindicesima le due squadre si affrontassero con tanti punti, 27 la Roma e 25 il Napoli, per un totale di 52. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Roma-Napoli non valeva lo scudetto dal 1989, quell’anno poi vinse il Napoli (Repubblica)