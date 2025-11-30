ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggiornamenti e clima del match. La grande attesa per Roma–Napoli cresce ora dopo ora: questa sera, 30 novembre, alle 20.45 l’Olimpico sarà teatro di una sfida che può cambiare gli equilibri del campionato. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con ambizioni altissime e con la consapevolezza che una vittoria potrebbe incidere in modo significativo sulla corsa al primo posto. Napoli, inizia la prova del “tre”. Per gli azzurri comincia un ciclo fondamentale: tre partite chiave che diranno molto sul loro futuro tra Serie A ed Europa. Dopo la trasferta di Roma, infatti, li attendono Juventus e Benfica, oltre alla gara di Coppa Italia contro il Cagliari prevista mercoledì. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roma-Napoli, live dalle 20.45: sfida al vertice all’Olimpico. Probabili formazioni