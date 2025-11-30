Roma-Napoli le ultime | Baldanzi insidia Dybala Politano in corsa per un posto

30 nov 2025

Due recuperi importanti per entrambe, con Hermoso possibile titolare e Spinazzola che andrà in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

