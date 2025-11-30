Roma-Napoli le formazioni ufficiali | Conte conferma Neres e Lang Gasperini sorprende con Ferguson
Ecco le formazioni ufficiali di Roma- Napoli. ???????? powered by @easportsfcit @OfficialASRoma #SerieAEnilive Stadio Olimpico 20:45 CET #ProudToBeNapoli pic.twitter.comJmU2J2PGMK — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 30, 2025 Conte schiera il Napoli così: (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: A. Conte. Questa la formazione scelta da Gasperini: (3-5-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: G. Gasperini. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
In vista del big match dell'Olimpico tra Roma e Napoli l'attesa non è solo rivolta al campo, ma anche per motivi di ordine pubblico. Come di consueto negli ultimi anni, anche quest'anno si è optato per il divieto di trasferta per i tifosi azzurri residenti in Campa - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera c’è #RomaNapoli Vai su X
LIVE - Roma-Napoli: formazioni ufficiali. Dybala fuori, c'è Ferguson - Formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale su AreaNapoli. Scrive areanapoli.it
Roma-Napoli, le formazioni ufficiali di Gasperini e Conte - La Roma è pronta per tornare in campo nel big match della domenica: in un Olimpico sold out arriva il Napoli di Antonio Conte, reduce dalla vittoria in Champions League contro il Qarabag. Lo riporta msn.com
Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: Soulé sfida McTominay - All’Olimpico va in scena quella che, allo stato attuale, è uno scontro diretto per lo scudetto. Scrive msn.com