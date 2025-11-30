Roma-Napoli Gasperini ha scelto la nuova posizione | ecco da dove sta guardando la partita

Il tecnico giallorosso, squalificato, ha scelto un posto curioso per assistere alla supersfida dell’Olimpico e i tifosi non se lo sono fatto sfuggire All’Olimpico è la serata delle grandi occasioni, un Roma-Napoli che come qualche decennio fa valeva lo scudetto. Ora vale la vetta, un pezzo importante di campionato come classifica ma anche a livello psicologico, per testare il reale livello delle due squadre in campo. La sfida anche tra due allenatori come Gasperini e Conte, da solo però in panchina perché il tecnico giallorosso è squalificato. Tifosi Roma (Ansafoto) – calciomercato.it E c’era proprio attesa per conoscere il posto in cui il tecnico di Grugliasco si sarebbe accomodato per seguire la partita e magari dare qualche indicazione telematica ai suoi collaboratori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma-Napoli, Gasperini ha scelto la nuova posizione: ecco da dove sta guardando la partita

Scopri altri approfondimenti

Striscione choc esposto dai romanisti per le strade di Roma, si scatena l'ira dei tifosi del Napoli #SSCNapoli #RomaNapoli #TifosiRoma - facebook.com Vai su Facebook

Questa sera c’è #RomaNapoli Vai su X

Roma-Napoli, Gasperini ha scelto la nuova posizione: ecco da dove sta guardando la partita - Il tecnico giallorosso, squalificato, ha scelto un posto curioso per assistere alla supersfida dell’Olimpico e i tifosi non se lo sono fatto sfuggire All’Olimpico è la serata delle grandi occasioni, u ... Da calciomercato.it

Live Roma-Napoli 0-0, azzurri vicini al vantaggio con Di Lorenzo - La partita più attesa di questa giornata di Serie A: da una parte la nuova Roma di Gasperini che ha eliminato gli scetticismi iniziali e nonostante le difficoltà nel ... Lo riporta ilmattino.it

Roma-Napoli: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I giallorossi ospitano i campioni d’Italia in carica all’incontro valido per la 13ª giornata di campionato ... Scrive tuttosport.com