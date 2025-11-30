Roma-Napoli formazioni e scelte dei tecnici | all’Olimpico una notte che può cambiare il campionato

Il riflettore principale della tredicesima giornata di Serie A illumina l’Olimpico, dove Roma e Napoli si affrontano in una gara che pesa molto più dei tre punti in palio. Da un lato la capolista, sorprendente per continuità e maturità; dall’altro i campioni d’Italia, risaliti con forza dopo settimane complesse e ora distanti soltanto due lunghezze. È il derby del Sud che torna a essere crocevia di ambizioni, identità e dichiarazioni di forza. 30 Novembre 2025 - 20:45 Serie A Giornata 13 AS Roma Napoli giorni ore minuti secondi Anteprima Partita Stadio Olimpico Le scelte della Roma: Gasperini ha deciso. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Roma-Napoli, formazioni e scelte dei tecnici: all’Olimpico una notte che può cambiare il campionato

