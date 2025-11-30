Roma-Napoli esame di maturità | Gasperini guiderà la squadra dalla tribuna

Il big match tra Roma e Napoli arriva nel momento più delicato e affascinante dell’avvio di stagione giallorosso. Una prova che vale molto più di tre punti, sia per il peso specifico dell’avversario – i campioni d’Italia in carica – sia perché la Roma ci arriva senza il suo timoniere. Gian Piero Gasperini, allontanato a Cremona dopo la segnalazione del quarto uomo Crezzini, sarà costretto ad assistere alla partita dall’alto dell’Olimpico, lontano dalla panchina in una notte che avrebbe voluto vivere da protagonista. Un avversario conosc iuto. Per Gasperini quella con il Napoli è una sfida familiare: sono ben 35 i confronti in carriera contro gli azzurri, a partire dal 2007 quando sedeva sulla panchina del Genoa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

