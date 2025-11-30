Roma-Napoli e le tifoserie il pericolo è fuori dal campo | attesi 10mila napoletani Gazzetta

Stasera c’è Roma-Napoli ed è ormai una delle partite più pericolose del nostro campionato. La rivalità tra le due tiforrie è vero e proprio odio, soprattutto dopo la morte di Ciro Esposito ucciso da un esponente romanista di estrema destra in cessione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, c’era ancora Benitez in panchina: era il 2014. Già da una ventina d’anni le tifoserie erano acerrime rivali. Ricordiamo la gabbia che al San Paolo fu costruita per i romanisti il giorno del match-joint scudetto per la squadra di Capello (finì 2-2) con vera e propria guerriglia urbana al fischio finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Roma-Napoli e le tifoserie, il pericolo è fuori dal campo: attesi 10mila napoletani (Gazzetta)

