Roma-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Roma-Napoli è la partita clou della 13ª giornata di Serie A: si gioca oggi alle 20:45 e sarà visibile in diretta tv e in streaming solo su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Gasperini (squalificato) e Conte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

? Probabili formazioni di #Roma e #Napoli, le due squadre si affrontano per la 13esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. - facebook.com Vai su Facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Napoli Vai su X

Roma-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Napoli è la partita clou della 13ª giornata di Serie A: si gioca oggi alle 20:45 e sarà visibile in diretta tv e in streaming solo su DAZN ... Segnala fanpage.it

Roma-Napoli dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Napoli big match della tredicesima giornata di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Lo riporta goal.com

Roma - Napoli: probabili formazioni, dove vederla e pronostico - Roma – Napoli 2025/26: probabili formazioni, pronostico, precedenti e dove vedere il Derby del Sole in TV e streaming. Riporta tag24.it