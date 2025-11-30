Roma-Napoli Conte lascia il titolarissimo in panchina | scelta a sorpresa

Napoli, ormai manca sempre meno alla gara contro la Roma. Conte, come riporta il quotidiano Il Mattino, ha già preparato la formazione titolare. A sorprendere, ancora una volta, è l’esclusione di Matteo Politano dal 1? minuto. Al suo posto Conte si affida  al talento di David Neres, ma Politano rimarrà una delle prime scelte a partita in corsa, come accadde nell’ultima gara di Champions League contro il Qarabag.  Napoli, Neres al posto di Politano è la scelta giusta?. Conte ha deciso di confermare dal 1? minuto David Neres, facendo pensare ad un cambio di gerarchie in casa Napoli. Il brasiliano sembra aver conquistato la titolarità ai danni di Politano, rispetto a quest’ultimo ha dimostrato più continuità nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

