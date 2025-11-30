Roma-Napoli Conte ha deciso | risolto il dubbio sulla sinistra La formazione ufficiale
Il punto sulla formazione. Antonio Conte ha deciso: il Napoli sfiderà la Roma col 3-4-3. Sciolto il ballottaggio in attacco: Noa Lang ha vinto la concorrenza di Politano e partirà titolare. A centrocampo sospiro di sollievo: McTominay e Lobotka sono recuperati e guideranno la mediana. In difesa, l’ex Spinazzola vede una maglia dal 1? a causa del rientro tardivo di Olivera dal Sudamerica. Leonardo Spinazzola Napoli Roma probabile formazione titolare fascia sinistra Lukaku e l’infermeria: il punto sui big. Il grande punto interrogativo ha un nome e un cognome: Romelu Lukaku. Il belga putroppo per i tifosi azzurri non sarà della partita la speranza è quella di rivederlo in campo contro la Juventus dell’ex Spalletti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
