Roma-Napoli; Conte da l’assalto al primato

La squadra del tecnico salentino affronta la Roma primatista in campionato. Tutto pronto per il big-match di oggi all’Olimpico: il Napoli di Antonio Conte sfida . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Roma-Napoli; Conte da l’assalto al primato

Leggi anche questi approfondimenti

? Probabili formazioni di #Roma e #Napoli, le due squadre si affrontano per la 13esima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. - facebook.com Vai su Facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Napoli Vai su X

Roma-Napoli live dalle 20.45, probabili formazioni e ultime notizie: sfida al vertice all'Olimpico - La partita più attesa di questa giornata di Serie A: da una parte la nuova Roma di Gasperini che ha eliminato gli scetticismi iniziali e nonostante le difficoltà nel ... Come scrive ilmattino.it

Roma-Napoli è soprattutto Gasperini-Conte: precedenti e numeri a confronto - E sarà anche la sfida tra due dei migliori allenatori del nostro campionato: Gian Piero Gasperini ... Scrive tuttonapoli.net

Napoli, a Roma in palio il primato. Conte contro l’emergenza e il mal di trasferta - Gli azzurri in questa stagione hanno perso già cinque volte lontano dal Maradona. Lo riporta repubblica.it